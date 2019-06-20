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السكة الحديد تبحث الاستعانة بأجهزة تمنع ضوضاء حركة القطارات بالمناطق السكنية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:23 م
السكة الحديد تبحث الاستعانة بأجهزة تمنع ضوضاء حركة القطارات بالمناطق السكنية قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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ناقش المسئولون بقطاع النقل والسكة الحديد مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة ماتيا بريفولشيك الإمكانات والتكنولوجيا المتقدمة الموجودة بالشركات والمصانع فى سلوفينيا بما يخدم السكك الحديدية، وعلى رأسها أجهزة منع الضوضاء الناشئ عن حركة القطارات خصوصاً فى المناطق السكنية، حيث يجرى دراسة نقل هذه الأجهزة إلى السكك الحديدية المصرية.

واتفق الطرفان على ضرورة عقد اجتماعات بين هذه الشركات ومسؤلي السكك الحديدية ومترو الانفاق بمصر لتحديد أوجه التعاون التكنولوجي المشترك مع بحث امكانية توطين هذه الصناعات فى مصر ونقل التكنولوجيا والخبرات للشركات والعمالة المصرية، ووجه المسئولون المصريون الدعوة لكل الشركات فى سلوفينيا العاملة فى مجال النقل لزيارة الموانئ البحرية وقطاعات النقل المختلفة للتعرف علي الفرص الاستثمارية.

 

 


السكة الحديد

حركة القطارات

اجهزة منع ضوضاء القطارات

سلوفينيا

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