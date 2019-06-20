سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 11:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن 6 سنوات لعامل لحام أشعل النيران فى طفل لسرقة التوك توك منه بالشرقية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:10 ص
السجن 6 سنوات لعامل لحام أشعل النيران فى طفل لسرقة التوك توك منه بالشرقية محكمه -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل لحام بقرية بمركز منيا القمح، بالسجن 6 سنوات لقيامه بالشروع فى قتل طفل عمره 13 سنة، لسرقة التوك توك منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 1626، لسنة 2019 جنايات منيا القمح، ليوم 10 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد  وصول" محمد محمود م"  13 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادي، سائق توك توك، و مقيم دائرة المركز، لمستشفى السعديين، مصاب بحروق بجميع أنحاء الجسم، من الدرجتين الثانية والثالثة.

 

وبسؤال المجنى عليه  إتهم شاب فى بداية العقد الثانى من العمر يدعى  " محمود م" مقيم سنهوة باستدراجه من القرية بحجة توصيله إلى قرية شبرا العنب، دائرة المركز وفى الطريق قام بالتعدى عليه بالضرب ودفعه خارج التوك توك لسرقته، وقام بإشعال النيران به بسكب كمية من البنزين عليه، وتمكن  عدد من الأهالى من إنقاذ الطفل ونقله إلى مستشفى منيا القمح.

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيبين أحمد بنديرى وأحمد شويخ، من ضبط المتهم ويدعي" محمود م  ح ح" و شهرته ابن شوقية 21 سنة لحام كوتشو مقيم سنهوة بقصد وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة التوك التوك والهاتف المحمول من المجنى عليه.

 

وبعرض المتهم على  نيابة منيا القمح العامة ، قررت برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وجهت له  تهمة الشروع فى القتل والسرقة، وإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

منيا القمح

سرقة توك توك

حرق طفل

جنايات الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 28 متهمًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

الخميس، 20 يونيو 2019 06:00 ص

المؤبد لـ5 أشخاص لشروعهم في قتل مسن بقرية فى الشرقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:34 م

تجديد حبس الطالبة المتهمة بذبح وإصابة شقيقتيها بقرية فى الشرقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:14 م

صور.. طفل بالشرقية يعانى لإصابته بورم فى العين.. ووالده: "قلبى بيتقطع عليه"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:12 م

المؤبد لـ3 أشخاص قتلوا شابًا رفض دفع إتاوة لهم بسوق فى الشرقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة