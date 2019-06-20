السجن 6 سنوات لعامل لحام أشعل النيران فى طفل لسرقة التوك توك منه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل لحام بقرية بمركز منيا القمح، بالسجن 6 سنوات لقيامه بالشروع فى قتل طفل عمره 13 سنة، لسرقة التوك توك منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 1626، لسنة 2019 جنايات منيا القمح، ليوم 10 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" محمد محمود م" 13 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادي، سائق توك توك، و مقيم دائرة المركز، لمستشفى السعديين، مصاب بحروق بجميع أنحاء الجسم، من الدرجتين الثانية والثالثة.

وبسؤال المجنى عليه إتهم شاب فى بداية العقد الثانى من العمر يدعى " محمود م" مقيم سنهوة باستدراجه من القرية بحجة توصيله إلى قرية شبرا العنب، دائرة المركز وفى الطريق قام بالتعدى عليه بالضرب ودفعه خارج التوك توك لسرقته، وقام بإشعال النيران به بسكب كمية من البنزين عليه، وتمكن عدد من الأهالى من إنقاذ الطفل ونقله إلى مستشفى منيا القمح.

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيبين أحمد بنديرى وأحمد شويخ، من ضبط المتهم ويدعي" محمود م ح ح" و شهرته ابن شوقية 21 سنة لحام كوتشو مقيم سنهوة بقصد وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة التوك التوك والهاتف المحمول من المجنى عليه.

وبعرض المتهم على نيابة منيا القمح العامة ، قررت برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وجهت له تهمة الشروع فى القتل والسرقة، وإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.