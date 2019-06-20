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السجن 3 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:28 ص
السجن 3 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية محكمه -ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية عاطل بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.
 
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.
 
تعود أحداث القضية رقم  610 لسنة 2019  جنايات منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضبط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، "أيمن.م" بحوزته كمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية

منيا القمح

بانجو

جنايات الزقازيق

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