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السجن المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بالنهضة

الخميس، 20 يونيو 2019 08:36 م
السجن المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بالنهضة حشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى النهضة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم النهضة، معلومات تفيد بقيام "  على.م 23 سنة "  مسجل خطر مخدرات، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم النهضة مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة ،  وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة 2 كيلو من مخدر حشيش، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتى احالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم . 
 
 
 
 

 

 


السجن المشدد لتاجر مخدرات

مخدر الحشيش

مسجل خطر

منطقة النهضة

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