السجن المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بالنهضة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى النهضة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم النهضة، معلومات تفيد بقيام " على.م 23 سنة " مسجل خطر مخدرات، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم النهضة مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة 2 كيلو من مخدر حشيش، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتى احالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم .