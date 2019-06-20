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الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 5 أعوام

الخميس، 20 يونيو 2019 10:10 ص
الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 5 أعوام سبائك ذهبية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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قفزت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2013، مسجلة أعلى مستوى لها فى 5 أعوام، مع إقبال كبير من قبل المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، عقب تلميحات مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض محتمل لأسعار الفائدة خلال العام الجارى.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 2.5 % لتصل إلى مستوى 1382.20 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر لها منذ شهر سبتمبر من عام 2013

.
كان المجلس الفيدرالى الأمريكى أبقى على أسعار الفائدة مستقرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تخفيضات محتملة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية خلال العام الجاري، لمواجهة تنامي حالة الضبابية التى باتت تكتنف مستقبل الاقتصاد العالمى.


وقال البنك المركزي إنه "سيتخذ الخطوات اللازمة من أجل المحافظة على نمو اقتصادى يقترب من عامه العاشر"، متخليا عن تعهداته السابقة بشأن توخى "الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة.

 


الذهب

اسعار الذهب العالميه

المجلس الفيدرالى الامريكى

الاقتصاد العالمى

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