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الحوامل أكثر عرضه للإصابة بدوالى الساقين.. اعرفى الأعراض والأسباب

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 ص
الحوامل أكثر عرضه للإصابة بدوالى الساقين.. اعرفى الأعراض والأسباب دوالى الساقين
كتبت هند عادل

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دوالى الساقين من أكثر المشاكل التى قد تؤرق السيدات نظرا لتشويهها منظر الساقين وتجعل الأوردة تظهر باللون الأزرق أو الأرجواني الداكن وأكدت العديد من الأبحاث ان أكثر من 23 في المئة من جميع البالغين يعانون من الدوالى، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

معلومات هامه عن دوالى الساقين

مرض_دوالي_الساقين

 

- النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين.

- يمكن أن تشمل الأعراض ألم الساقين والكاحلين المتورمتين.

- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم خطر متزايد من الدوالي.

- ما هي دوالى الساقين.

الدوالي هى انتفاخ بالأودرة التى قد تظهر على الساقين والقدمين وتحدث عندما لا تعمل الصمامات في الأوردة بشكل صحيح لذلك لا يتدفق الدم بشكل فعال.

علاج دوالى الساقين

علاج_دوالي_الساقين

العملية الجراحية

إذا كانت الدوالي كبيرة فقد تحتاج إلى إزالتها جراحياً وعادة ما يتم ذلك تحت التخدير العام، وغالبًا ما تستخدم علاجات الليزر لإغلاق الأوردة الصغيرة .

 

 


الدوالى

دوالى الساقين

اسباب دوالى الساقين

اعراض دوالى الساقين

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