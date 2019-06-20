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الجبير : إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدى ذلك إلى رد فعل قوى جداً

الخميس، 20 يونيو 2019 07:45 م
الجبير : إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدى ذلك إلى رد فعل قوى جداً عادل الجبير
أ ش أ

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 قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، إنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جدًا جدًا".
 
وأضاف الجبير - في لقاء صحفي مع عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، على هامش زيارة رسمية يقوم بها حاليا للعاصمة البريطانية لندن، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس - قائلاً "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى"، مشددًا على أن المملكة لا تريد حربًا مع إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.
 
وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة، مشيرًا إلى أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، وأن اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم، لافتًا إلى ما تعرضت له 4 ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وناقلتان في خليج عُمان، لهجمات تخريبية في حادثين منفصلين وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران في تلك الهجمات، مطالبًا إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب، وأن "تعود دولة طبيعية".
 
وفيما يتعلق بالتأثير على مواقف الدول العظمى، قال الجبير إنه من السخف تصور أن يحاول أي طرف جر قوى عظمى لحرب مع إيران.
وحول الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا البريطانية القاضي بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، أوضح الجبير أن الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي.

عادل الجبير

مضيق هرمز

ايران

السعودية

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