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التنمية المحلية: معرض منتجات المحافظات فرصة للتسويق أمام ممثلى أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 10:58 ص
التنمية المحلية: معرض منتجات المحافظات فرصة للتسويق أمام ممثلى أفريقيا معرض منتجات المحافظات
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن معرض المنتجات اليديوية للمحافظات، الذى تم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، يهدف إلى تسويق هذه الصناعات أمام ضيوف المؤتمر من ممثلى الحكومات الأفريقية.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش المعرض، أن المعرض يفتح أيضا فرص التسويق والتجارة بين مصر والدول الأفريقية، ويعد فرصة حقيقية أمام المحافظات والجمعيات الأهلية المشاركة للتسويق لمنتجاتها.

وشارك فى المعرض محافظات: "القاهرة، والقليوبية، الشرقية، الوادى الجديد، الغريية، الإسكندرية، قنا، الدقهلية، بنى سويف، كفر الشيخ"، لعرض منتجاتهم اليدوية على ضيوف المؤتمر من دول أفريقيا.

وكانت وزارة التنمية المحلية نظمت معرضا للمنتجات والصناعات اليديوية لعدد من المحافظات على هامش الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.
 

معرض منتجات المحافظات (1)
معرض منتجات المحافظات (1)

معرض منتجات المحافظات (2)
معرض منتجات المحافظات (2)

معرض منتجات المحافظات (3)
معرض منتجات المحافظات (3)

معرض منتجات المحافظات (4)
معرض منتجات المحافظات (4)

معرض منتجات المحافظات (5)
معرض منتجات المحافظات (5)

معرض منتجات المحافظات (6)
معرض منتجات المحافظات (6)

 


منتجات المحافظات

السلع اليدوية

مؤتمر المدن الأفريقية

منظمة المدن الأفريقية

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