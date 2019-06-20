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التمثيل التجارى فى سول: الحصول على فرص لتصدير أسماك الثعبان

الخميس، 20 يونيو 2019 11:58 ص
التمثيل التجارى فى سول: الحصول على فرص لتصدير أسماك الثعبان أسماك- أرشيفية
كتب- إسلام سعيد

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نجحت اتصالات السكرتير الثان التجاري ندى حسني نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في سول عاصمة كوريا الجنوبية في الاتفاق مع شركة Chamjangeo على تقديم عروض أسعار من الشركات المصرية لتصدير أسماك الثعبان لكمية 1.5 طن اسبوعيا (زنة 600 – 700 جرام للسمكة الواحدة).
 
وذلك على أن تكون الشركة المصرية المصدرة لديها خبرة في التصدير للسوق الكورية، بالنظر إلى الشروط الصحية الدقيقة المطبقة فيها.
 
وتقوم الشركة الكورية حاليا بالاستيراد من أستراليا، ويقدر سعر أسماك الثعبان الذي تستورده الشركة بحوالى 17.5 دولار لكل كيلوجرام.
 
وتأتى هذه الجهود بهدف تنمية الصادرات السمكية المصرية تجاوبا مع سياسة الدولة للتوسع في مزارع الأسماك.
 
 
 
 
 

التمثيل التجاري

صادرات مصر

الاسماك

تصدير الأسماك

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