التعليم العالى: 95% للطب والصيدلة و90%؜ للهندسة فى تنسيق الجامعات الخاصة

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس، وأعضاء المجلس بمقر الوزارة، حيث اعتمد المجلس الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة بتنسيق 2019.

ناقش الاجتماع انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة، واستعداد الجامعات وخططها المستقبلية لبدء العام الدراسى القادم فى ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لها، وضرورة التحول الرقمى للجامعات الخاصة وتحويلها لجامعات ذكية فى إطار تقديم خدمات تعليمية متميزة خلال عامين على الأكثر.

وفى إطار استثمار الإجازة الصيفية لطلاب الجامعات الخاصة وجه المجتمعون بضرورة المشاركة المجتمعية للجامعات الخاصة فى تنمية العشوائيات وتطويرها فى المناطق المحيطة بها وتعظيم دورها فى المجتمع، على غرار مشاركة الجامعات الحكومية فى مسابقة أفضل جامعة لها مشاركة مجتمعية فى تنمية العشوائيات بالمناطق المحيطة بها.

واعتمد المجلس قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى:الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)90 %، كلية الهندسة 80 %، كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%، كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

كما قرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى، وشجع المجلس الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامجى اللغة الصينية وآدابها والدراما والمسرح بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية فى مصر بداية من العام الجامعى 2019/2020 على أن يحدد لكل قسم 100 فى كل برنامج وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكلية ، ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولى بجامعة سيناء إلى كلية إدارة الأعمال.

كما وافق المجلس أيضاً على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون 250 طالبا بدلا من 150 طالبا بدءاً من العام الجامعى 2019/2020.