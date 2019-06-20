التحقيقات: المتهم بسرقة ميكروباص من بولاق أبو العلا استخدم اسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا، أن المتهم بسرقة سيارة ميكروباص فى دائرة القسم، استخدم أسلوب المفتاح المصطنع فى تنفيذ جريمته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، 37 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، أثناء استقلاله سيارة ميكروباص، "ولا يحمل ثمة تراخيص"، بالكشف الفنى عن السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة القليوبية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة السيارة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.