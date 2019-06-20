التحريات الأولية عن حريق شقة بالعجوزة تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، معاينة لشقة شب بها حريق، وتبين من خلال التحريات الأولية، عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائى قد يكون سبب اندلاع الحريق.

وتم إخطار النيابة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى لإجراء معاينة للشقة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العجوزة فتم إخطار رجال الحماية المدنية، حيث انتقلوا إلى محل الواقعة، مزودين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، وإخمادها، قبل امتدادها للشقق المجاورة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.