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التحالف العربى: الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فى جازان

الخميس، 20 يونيو 2019 08:32 م
التحالف العربى: الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فى جازان العقيد الركن تركى المالكى
كتب محمد جمال ووكالات

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


جازان

اليمن

السعودية

التحالف العربى

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