البحوث الزراعية بالوادى الجديد تبدأ تجربة زراعة الأرز الصيفى الغير مستهلك للمياه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور خالد يمانى مدير عام محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد،أن المحطة بصدد زراعة أول محصول للأرز الصيفى غير مستهلك للمياه على أراضى المحافظة من أنواع معينة تم إجراء تجارب بحثية عليها خلال الفترة الماضية.

وقال يمانى، اليوم الخميس، في بيان صحفي، إن التجربة سيجري تنفيذها على مساحة فدان كمرحلة أولى، مشيرا إلى إن هذا الصنف من الأرز محمل لدرجة الحرارة المرتفعة وملوحة وظروف التربة ويتم ريه كل 10 لــ12 يوما مثل محصول الذرة والقمح، وأوضح أن معاملته الفنية سواء في الري أو التسميد ليست معقدة ولا تحتاج لمجهود كبير من الأرز العادي.

وأضاف يمانى إنه في حالة نجاح هذه التجربة سيتم إخطار الجهات المعنية، بهدف رفع الحظر عن زراعة الأرز بالمحافظة والتنسيق مع مديرية الزراعة لتحفيز المزارعين لزراعة هذا الصنف.

جدير بالذكر أن وزارة الرى قررت حظر زراعة الارز بالمحافظة منذ عدة سنوات للحفاظ على مياه الخزان الجوفي، خاصة أن المحافظة يمكنها تدبير اللازم من كميات الأرز للاستهلاك المحلي، من خلال المحافظات الأخرى، بدلًا من زراعته على مياه الآبار الجوفية.

ومن جانب آخر رفعت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد،اليوم الخميس، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتأمين مواقع مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وقالت الدكتورة السيدة علي مشرف،مديرة الشئون الصحية بالوادي الجديد،في بيان صحفي،إنه جرى وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف،لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري،والتعامل الفوري معها،بالإضافة إلي تجهيز غرف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري،بمبردات هواء.

وأضافت مشرف،أنه جري الاستعداد لتأمين مواقع مشاهدة مباريات كأس ألأمم الافريقية من شاشات عرض بالميادين،ومراكز شباب،كما حذّرت مديرية الصحة جميع المواطنين من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خاصة سكّان المناطق الجنوبية بالمحافظة.

على جانب آخر قال الدكتور صلاح محمد علي وكيل مديرية الصحة بالوادي الجديد،إنه جري رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية،لمواجهة موجة الحر،حيث أنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف،لاستقبال أية بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.

ووجه على،المواطنين بالإكثار من السوائل وعدم تناول العصائر التي تحتوي على كميات كثيرة من السكر، بالإضافة إلى ارتداء الملابس ذات اللون الأبيض لحماية الجسم والبعد عن أشعة الشمس المباشرة.

ومن جانب آخر شنت إدارة الطب الوقائى،بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد،بإشراف وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة،الدكتورة السيدة مشرف، حملة مكبرة للتفتيش علي المطاعم والمحلات التجارية،بمدينة الخارجة.

وأكد وكيل مديرية الصحة ومدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد،الدكتور صلاح محمد علي،أن الحملة استمرت علي مدار الـ24 ساعة الماضية،تضمنت تفتيش 22 مطعم مأكولات وأغذية جاهزةومحلا تجاريا،لمتابعة جودة الأغذية والخبز المطروح للمواطنين.

وأضاف صلاح، أن الحملة بإشراف وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة،وعضوية كل من الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وحسام الدين منير غيط، مراقب عام الأغذية بالمديرية،بهاء أركان لوندي، مفتش أغذية بالمكتب المركزي بالخارجة،وضبطت الحملة أغذية ومأكولات جاهزة ومعدة للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مشيرا إلى ضبط دجاج مطهي فاسد ومعد للييع فاسد،وبطيخ وعجينة طعمية،وكاتشب وصلصة طماطم، وطحينة وجبنه وترمس وبسكويت أيس كريم مجهول المصدر بحوزة بائع متجول.

ولفت الي إعدام جميع الأغذية المضبوطة علي الفور حلال فعاليات الحملة حرضا علي صحة المواطنين،ومواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون التلاعب وانعدام الضمير لدي بعض التجار وبائعي الأطعمة والأغذية المختلفة معدومي الضمير.

و من جانب آخر نظم برنامج العلوم الاجتماعية والاقتصادية بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد،دوره للريادة الأعمال تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور احمد دياب رئيس قسم الارشاد الزراعى بالكلية أن الهدف من البرنامج هو التأكيد اهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وذلك لحث الطلاب على انشاء المشروعات والشركات الناشئة بهدف تطوير الفكر الريادي وتحول توجهات الشباب نحو العمل الخاص بما يخدم تلبية احتياجات المجتمع مع تحقيق عائد مادي مناسب لشباب الخريجين ويتكامل ذلك مع توجهات الدولة نحو دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وقال الدكتور جمال حسن انه سوف يتم عقد دورة تدريبية اخرى كامتداد للدورة الحالية وسوف تتناول موضوع الفكر الريادي وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.