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البارزانى يؤكد استعداد كردستان لاستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط

الخميس، 20 يونيو 2019 06:48 م
البارزانى يؤكد استعداد كردستان لاستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط نيجيرفان البارزاني
أ ش أ

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أكد رئيس إقليم كردستان العراقي نيجيرفان البارزاني، استعداد الإقليم لاستقبال لجنة برلمانية للاطلاع على آليات بيع النفط وإيراداته التي تخضع لإشراف شركات عالمية.
 
وذكر مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - أن الحلبوسي ناقش، خلال لقائه البارزاني والوفد المرافق له، الالتزامات المالية على الإقليم فيما يتعلقُ منها ببيع النفط حسبما جاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019.
 
وأكد الحلبوسي ضرورة الحرص على تطوير العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل العالقة بينهما بروح الأخوة والشراكة الوطنية.. كما أن الجانبين بحثا قانون النفط والغاز وقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الاتحادية.
 
من جهته.. قدم رئيس إقليم كردستان عرضًا عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الاتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية ووضع آليات مشتركة لحلها، معربًا عن أمله في تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة.

إقليم كردستان

نيجيرفان البارزاني

النفط

العراق

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