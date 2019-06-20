جاءت افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة والصادر هذا الأسبوع لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تحت عنوان "طريق الاستنارة"، والجهل إذ روى البابا قصة تلميذى عاموس وهى أحد قصص الكتاب المقدس.