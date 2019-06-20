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الاجتماع الوزارى للشركاء الإقليميين يدعو الأطراف فى السودان لاستئناف الحوار

الخميس، 20 يونيو 2019 07:01 م
الاجتماع الوزارى للشركاء الإقليميين يدعو الأطراف فى السودان لاستئناف الحوار سامح شكرى وزير الخارجية - ارشيفية
كتب أحمد جمعة

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انعقد اليوم الخميس في أديس أبابا اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولي كل من: أثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونجو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، كينيا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع سعى إلى بحث تطورات الأوضاع في السودان الشقيق منذ انعقاد قمة الشركاء الإقليميين للسودان، التي استضافتها القاهرة في 23 أبريل الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث استمع الاجتماع إلى تقارير من كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقيه"، وممثل المجلس العسكري الانتقالي السوداني حول تلك التطورات.

وأشار حافظ ، إلى أن الاجتماع أكد استمرار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم السودان الشقيق بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني، كما أكد على التزام الشركاء الإقليميين بمساعدة الأطراف السودانية على استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل الإقليمي الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الانتقال السياسي في السودان، والتضامن بشكل أكبر مع الشعب السوداني من أجل تمكينه من التغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها، بما يكفل تعزيز فرص بناء السلام والرخاء والديمقراطية في السودان الشقيق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاجتماع دعا كافة الأطراف السودانية إلى استئناف الحوار المباشر فيما بينها من أجل الاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المانحة من أجل تقديم الدعم الاقتصادي اللازم للسودان الشقيق خلال تلك المرحلة الهامة للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وبما يسهل عملية التحول الديمقراطي في البلاد. كما أشاد الاجتماع بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول الجوار في التقريب بين الأطراف السودانية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للشركاء الإقليميين لمتابعة تطورات الوضع في السودان.

 

 

 

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سامح شكرى

السودان

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