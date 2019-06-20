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الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الخميس، 20 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


 

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

شبين الكوم 25 38

طنطا 24 38

دمنهور 23 35

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 26 40

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 38

العريش 21 32

رفح 21 32

رأس سدر 26 41

نخل 19 36

نويبع 26 37

طابا 24 36

كاترين 17 34

الطور 26 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 30 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 42

بني سويف 24 42

المنيا 25 45

أسيوط 25 44

سوهاج 26 45

قنا 26 45

الأقصر 27 45

أسوان 30 44

أبوسمبل 29 43

الوادي الجديد 26 45

شلاتين 25 36

أبو رماد 25 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 28 44

الرياض 26 42

المنامة 33 39

أبوظبي 30 38

الدوحة 32 43

الكويت 29 44

دمشق 14 32

بيروت 24 28

عمان 17 30

القدس 18 28

غزة 21 29

بغداد 26 41

مسقط 30 35

صنعاء 15 29

الخرطوم 28 42

طرابلس 23 28

تونس 23 28

الجزائر 18 26

الرباط 13 24

نواكشوط 24 34

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 13 25

إسطنبول 22 30

إسلام آباد 25 38

نيودلهي 28 39

جاكرتا 24 33

بكين 23 35

كوالالمبور 24 31

طوكيو 19 26

أثينا 20 30

روما 16 31

باريس 14 21

مدريد 15 28

برلين 17 28

لندن 10 18

مونتريال 14 32

موسكو 17 29

نيويورك 18 25

واشنطن 20 32


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