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الأرصاد الجوية تنصح مشجعى الأمم الإفريقية بغطاء الرأس غدا

الخميس، 20 يونيو 2019 01:23 م
الأرصاد الجوية تنصح مشجعى الأمم الإفريقية بغطاء الرأس غدا حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة موعد افتتاح بطولة الأمم الإفريقية هو بداية فصل الصيف جغرافيا، ومتوقع أن يشهد أول أيام البطولة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء وبالعاصمة موعد مباراة المنتخب الوطنى.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجة الحرارة العظمى ستتراوح من 37 إلى 35 درجة مئوية وتتراوح نسب الرطوبة من 50 % إلى 60%.

 

ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمشجعين قبل التوجه للملاعب فى مقدمتها اصطحاب غطاء واقى للرأس أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية ، والتوجه لأقرب سيارة إسعاف أو مستشفى حال الشعور بالاجهاد الحرارى.

 

 

 


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