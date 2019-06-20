اسباب استجماتيزم العين منها التاريخ العائلي

كتبت إيناس البنا

الاستجماتيزم هو مشكلة الرؤية الشائعة الناجمة عن خطأ في شكل القرنية، فمع الاستجماتيزم تكون عدسة العين أو القرنية، وهي السطح الأمامي للعين لديها منحنى غير منتظم، هذا يمكن أن يغير الطريقة التي يمر بها الضوء أو ينكسر، إلى شبكية العين، مما يسبب رؤية ضبابية أو غامضة أو مشوهة.

أنواع الاستجماتيزم



وفقا لتقرير موقع " healthline" هناك نوعان رئيسيان من الاستجماتيزم هما "القرنية والعدسي".

استجماتيزم القرنية يحدث عندما يتم تشويه القرنية، بينما يحدث الاستجماتيزم العدسى عندما تتشوه عدسة العين نفسها.



الاستجماتيزم

أسباب الاستجماتيزم



غير معروف ما الذي يسبب الاستجماتيزم بالتحديد، ولكن يعتقد أن العامل الوراثى له عامل كبير، وغالبًا ما تكون موجودة عند الولادة ، ولكنها قد تتطور لاحقًا في الحياة.

قد يحدث أيضًا الاستجماتيزم بسبب إصابة العين أو بعد جراحة العين، وغالبًا ما يحدث الاستجماتيزم أيضا مع قصر النظر أو طول النظر.

يمكن أن يحدث الاستجماتيزم عند الأطفال والبالغين، ولكن قد يكون خطر إصابتك بالاستجماتيزم أعلى إذا كان لديك أي مما يلي:

تاريخ عائلي من الاستجماتيزم أو اضطرابات العين الأخرى ، مثل القرنية المخروطية (تنكس القرنية).

تندب أو ترقق القرنية.

قصر النظر المفرط مما يخلق رؤية ضبابية عن بعد.

طول النظر المفرط مما يخلق رؤية ضبابية عن قرب.

تاريخ من أنواع معينة من جراحة العين، مثل جراحة الساد (الاستئصال الجراحي للعدسة الغائمة).



اعراض الاستجماتيزم

أعراض الاستجماتيزم



قد تختلف أعراض الاستجماتيزم في كل شخص، فبعض الناس ليس لديهم أي أعراض على الإطلاقن ولكن قد تشمل أعراض الاستجماتيزم ما يلى :

الرؤية الضبابية أو المشوهة أو الغامضة في جميع المسافات (عن قرب وبعيدة).

صعوبة في الرؤية ليلا.

إجهاد العين.

تهيج العين.

الصداع.



علاج الاستجماتيزم

علاجات الاستجماتيزم



حالات الاستجماتيزم الخفيفة من قد لا تتطلب العلاج، ولكن الخيارات التى قد يستخدمها الطبيب لعلاج الاستجماتيزم الذي يسبب مشاكل في الرؤية باستخدام إحدى الطرق التالية.

العدسات التصحيحية:



تعتبر النظارات التصحيحية والعدسات اللاصقة التي يصفها الطبيب هي العلاجات الأكثر شيوعًا والأقل انتشارًا لعلاج الاستجماتيزم.

تقويم العظام:



تقويم العظام هو علاج يستخدم عدسات لاصقة صلبة لتصحيح الانحناء غير المنتظم للقرنية مؤقتًا، حيث ستقوم بارتداء العدسات اللاصقة الصلبة لفترات زمنية محدودة، ويمكن ارتدائها أثناء النوم ثم إزالتها خلال النهار.

العملية الجراحية:



قد يوصي الطبيب بإجراء جراحة إنكسارية إذا كانت لديك حالة خطيرة، يتضمن هذا النوع من الجراحة استخدام الليزر لإعادة تشكيل القرنية.، هذا سوف يصحح الاستجماتيزم بشكل دائم. العمليات الجراحية الثلاثة الشائعة للاستجماتيزم هي الليزر في القرنية الموضعية (LASIK) ، واستئصال القرنية الإنكسار الضوئي (PRK) ، واستئصال القرنية الشعاعي (RK). جميع العمليات الجراحية تحمل بعض المخاطر.