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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات المالية والعقار

الخميس، 20 يونيو 2019 10:31 ص
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات المالية والعقار بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاعى الخدمات المالية والعقار.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحاً 13.770 نقطة ليصل إلى مستوى 5788.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحاً 15.540 نقطة ليصل إلى مستوى 6319.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% رابحاً 9.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4750.94 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 83.5 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتى عبر 3912 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.33%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%.
 
وجاء سهم " الشركة الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.98%، تليه بيت الأوراق المالية بنسبة 9.98%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.96%، فيما تصدر سهم " شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.76% ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.09%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5.76%
 

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