ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحا 11.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2650.98 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 36.4 مليون سهم محققة ما قيمته 69.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 879 صفقة لـ27 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.57%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.09%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 2.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.94%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.26%.