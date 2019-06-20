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ارتفاع أسهم أوروبا لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بمستهل تعاملات الخميس

الخميس، 20 يونيو 2019 12:55 م
ارتفاع أسهم أوروبا لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بمستهل تعاملات الخميس بورصة
رويترز

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ارتفعت أسهم أوروبا، لأعلى مستوى فى ستة أسابيع فى المعاملات المبكرة اليوم الخميس، فى الوقت الذى أُضيفت فيه مؤشرات على أن بروكسل ستعلق اتخاذ إجراء عقابى بشأن ميزانية إيطاليا إلى أحدث دلائل على اتجاه بنوك مركزية كبرى لاتخاذ إجراءات تحفيز نقدى.
 
وأشار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة فى يوليو أمس الأربعاء، بعد تحذير قوى مفاجئ صادر عن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى فى وقت سابق من الأسبوع الحالى بشأن احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات.
 
وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو ونظيرتها الألمانية وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.6% بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة لأداء دون السوق.
 
وتعزز الضغط على قطاع البنوك، إذ انخفضت أسهم دويتشه بنك 0.6% بعد تقرير ذكر أن السلطات الاتحادية الأمريكية تحقق فيما إذا كان البنك الألمانى امتثل لقوانين تهدف إلى منع غسل الأموال وجرائم أخرى.
 
وزاد المؤشر الإيطالى 0.72% وارتفع مؤشر قطاع البنوك بإيطاليا 0.43% بعدما قال مسؤولون إن من المستبعد أن توصى المفوضية الأوروبية باتخاذ خطوات أخرى الأسبوع القادم فى إجراءات عقابية بشأن ارتفاع ديون البلاد.
 
وبلغ المؤشر داكس الألمانى أعلى مستوياته منذ الثالث من مايو بدعم من شركة البرمجيات ساب التى ارتفع سهمها 1.5% بعد أن توقعت منافستها أوراكل أرباحا للربع الحالى تفوق التوقعات.
 

اسهم اوروبا

اخبار الاقتصاد

بروكسل

البنك المركزى الامريكى

منطقة اليورو

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