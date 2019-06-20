اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

كتبت آية دعبس

عقد اتحاد المهندسين العرب، الاجتماع الدورى للجنة التنفيذية لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية، بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة.

وقال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن الاجتماع ناقش لائحة مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى، كما ناقش مسودة المشروع المعد من قبل اللجنة المختصة من الهيئات الهندسية المكونة من الأردن، العراق، لبنان، فلسطين، مصر، والكويت.

وعلى ضوء ملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة تم إعداد المسودة النهائية التى سيتم إرسالها إلى الهيئات الهندسية ليتم إقرارها بشكلها النهائى.

وأوضح الحديثى، أن لائحة مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى تضمنت الأحكام والضوابط التى تحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة فى جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، وحددت الأحكام والضوابط وواجبات المهندس ومسئولياته فى مختلف ميادين الممارسة وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين.

ويأتى ذلك بهدف العمل على تجميع إمكانيات المهندسين العرب، وتكريس جهودهم لخدمة أهداف الأمة العربية فى بناء وحدتها واستقلالها السياسى والاقتصادى ورفع شأن مهنة الهندسة وتنظيم قواعد مزاولتها والنهوض بمستواها العلمى، لتلبية متطلبات النهضة العربية وتمكين المهندسين العرب من القيام بدورهم القيادى فى تطوير المجتمع فى مختلف الميادين.

وأشار الحديثى إلى أن اتحاد المهندسين العرب سيعقد مؤتمر المؤازرة الفنية للتنقيب عن النفط والغاز في بيروت يومى 29 و30 أكتوبر المقبل، وسيستقبل أوراق العمل والبحوث من المختصين من مختلف الدول العربى.