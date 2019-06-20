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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمى بالمنوفية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:44 م
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمى بالمنوفية انقلاب سيارة-ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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أصيب منذ قليل، سائق ومرافقه بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الاقليمى وسط الزراعات أمام نزلة تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الاقليمى وسط الزراعات أمام نزلة تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.
 
وعلى الفور انتقلت سيارتان إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

المنوفيه

محافظه المنوفيه

مركز الباجور

إنقلاب سيارة

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