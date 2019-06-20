"إسكان الوادى الجديد": تنفيذ بيوت ريفية بنظام الإسكان الإجتماعى للمواطنين

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد،أنه جارى التنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، لحجز وحدات المنازل الريفية، طبقا للشروط والضوابط للإسكان الإجتماعى، بتكلفة تقديرية 225 ألف جنيه للمنزل الواحد، بمقدم حجز واقساط شهرية، وفقا للشروط التى سيتم الاعلان عنها ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعى للشباب .

وقال حسين،فى بيان له اليوم أن تنفيذ المشروع سيتم عن طريق مديرية الإسكان، تحت إشراف مدير عام المديرية المهندس محسن مغربى، حيث تبلغ مساحة المنزل 110 متر مربع، مكون من طابق واحد بنظام القباب، كمقترح للتنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال الطرح فور الإنتهاء من التنسيق مع الوحدات المحلية للاعلان عن حجز المنازل الريفية.

وأضاف حسين،أن تنفيذ المنازل الريفية ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعى، تأتى فى إطار دعم الشباب الراغبين فى إقامة منازل خاصة بهم على النظام الريفى، شأن ما يجرى تنفيذه من بيوت ريفية تابعة لمشروع القرى النموذجية بالخارجة .