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إذاعة "صوت أمريكا" تبرز سعى مصر لتحديث البنية التحتية للكهرباء

الخميس، 20 يونيو 2019 01:49 م
إذاعة "صوت أمريكا" تبرز سعى مصر لتحديث البنية التحتية للكهرباء كهرباء
كتبت ريم عبد الحميد

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سلطت إذاعة "صوت أمريكا" الضوء على سعى مصر إلى تحديث البنية التحتية للكهرباء وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فى البلاد وعدم اقتصارها على النفط والغاز فقط.

 

 وقالت الإذاعة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن مصر تبنى محطات جديدة للكهرباء من أجل تجنب انقطاع الكهرباء بشكل خطير مثلما حدث من قبل، وهو الأمر الذى عطل الإنتاج الصناعى وجعل الحياة صعبة على المواطنين. ويقول المحللون إن الطلب على الكهرباء يزداد بنسبة ما بين 5إلى 7% كل عام.

 

ونقلت "صوت أمريكا"  إن مصر كانت مضطرة لزيادة إنتاجها من الكهرباء بعد الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربائى ونقص الطاقة قبل سنوات، و أن هذه التجربة كانت حافزا لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، التى كانت تعتمد على النفط والغاز لإنتاج ما يقرب من 90% من احتياجات البلاد. لكن الآن، بدأت مصر فى الانتقال إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

 

وتقوم مصر ببناء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بنبان، وبقدرة 1465 ميجاوات، كما أن مصر تنتج مزيد من الكهرباء طاقة الرياح على طول ساحل البحر الأبيض.

 

 


الكهرباء فى مصر

الطاقة الشمسية

طاقة الرياح

البنية التحتية للكهرباء

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