إحالة 8 أطباء وصيادلة للتحقيق بسبب الغياب عن العمل

القليوبية نيفين طه

أكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه تم إحالة 8 أطباء وصيادلة بالوحدة الصحية بكفر مروان بسبب عدم تواجد فى العمل مع وجود عدد من المرضى لا يجدون أطباء للكشف وصرف العلاج.

وأضاف حسينى فى بيان له أنه أثناء تفقده متابعة العمل بكافة القطاعات الخدمية والوحدات الصحية تلاحظ عدم وجود 8 أطباء وصيادلة داخل الوحدة الصحية بكفر مروان مشيرا أنه أحزننى تواجد المرضى ويظهر على وجوههم الحزن والمرض فى ظل عدم وجود أطباء يعالجونهم مما دفعنى الى اتخاذ الإجراءات القانونية.