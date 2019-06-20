إحالة 36 طبيبا وفنيا بوحدة صحية بسمنود للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الغربية – مصطفى عادل

أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية،36 طبيب وفني من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو صير للتحقيق لتغيبهم العمل بدون أذن .

جاء ذلك خلال الجوله المفاجئة التي قام بها رئيس المدينة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية،بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية،بالمرور المستمر على الوحدات الصحية للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي،وانتظام العاملين بها فى العمل.

ولاحظ رئيس المدينة من خلال فحص دفاتر الحضور والانصراف،تغيب 36 طبيبا وفنيا عن العمل،فقام بالشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق.