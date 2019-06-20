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إحالة قاتل والده بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية للمفتى

الخميس، 20 يونيو 2019 12:17 م
إحالة قاتل والده بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية للمفتى محكمه -ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قررت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، بإحالة حسين .ع  لاتهامه بقتل والده وذلك بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء للمفتى لاستطلاع الرأى حول إعدامه.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد مصرع عبد الله ا .ل 85 عاما على يد نجله حسين .
 
على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد طارق رصاص مفتش المباحث، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف،والنقباء محمد خليل، محمد السطوحى ،محمود رمضان، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترفا بارتكابه الواقعة بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

المنوفيه

جنايات شبين الكوم

مركز منوف

قاتل والده

اعدام قاتل والده

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