أمم أفريقيا.. مش الألعاب النارية فقط.. 10ممنوعات فى المدرجات تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

24 ساعة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في نستختها الـ 32، والتى تقام فى مصر لنحو شهر.

ووسط حرص الجماهير على الزحف نحو المدرجات للإستمتاع بالبطولة ومشاهدة نجوم القارة السمراء، يقدم "اليوم السابع" للقراء قائمة بالممنوعات في المدرجات، وأبرزها:



1 ـ عدم حمل الشماريخ والألعاب النارية، لأنها مخالفة وقد تتسبب في العديد من الكوارث.

2 ـ عدم حمل لافتات مسيئة لأحد، لأنها تتعارض مع الأخلاق الرياضية.

3 ـ عدم توجيه أية عبارات أو هتافات مسيئة.

4 ـ عدم الاحتكاك بجماهير المنتخبات المنافسة والضيوف بشكل لا يليق بسمعة الرياضة المصرية.

5 ـ عدم حمل "زجاجات مياه غازية" وإلقائها في الملعب.

6 ـ عدم حمل "باور بانك".

7 ـ عدم اصطحاب حيوانات أليفة، مثل "القطط والكلاب".

8 ـ عدم استخدام ألعاب الليزر أثناء المباراة.

9 ـ عدم استخدام مكبرات الصوت.

10 ـ عدم استخدام أية أدوات حادة.