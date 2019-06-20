أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20- 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 20-6-2019.

إيقاف تداول 8 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ارابيا انفستمنتس هولدنج، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.255 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.255 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 131.8 مليون ورقة مالية بقيمة 684.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.41%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.85%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع 54.2 مليون جنيه، 48.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17233 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 452 نقطة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 4.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.29%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 17.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.01%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 6.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.77%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.71%

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.479 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.53%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 8.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%