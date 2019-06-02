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"100 مليون صحة" تستعين بمترجمى لغة الإشارة لتقديم خدماتها للصم والبكم

الأحد، 02 يونيو 2019 10:49 ص
"100 مليون صحة" تستعين بمترجمى لغة الإشارة لتقديم خدماتها للصم والبكم لغة الإشارة - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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بدأت مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية، للكشف عن المواطنين وعلاج مرضى فيروس سى والأمراض غير السارية، الاستعانة باتصالات "الفيديو" ومترجمى لغة الإشارة، لتقديم خدماتها للصم والبكم فى أنحاء مصر.

وقالت المبادرة إنها دربت 27 طبيبا على التفاعل مع لغة الإشارة للصم والبكم، لضمان توصيل خدمات المبادرة الرئاسية بالكشف عن "فيروس سى" والأمراض غير المعدية. متابعة: "أنشأنا مركز اتصال لتلقى مكالمات ضعاف السمع والنطق عن طريق الفيديو كول، لتعريفهم بخدمات المبادرة، وتوجيههم لتلقى التقييم والعلاج".

يُذكر أن تدريب الأطباء والمشاركين فى حمللة "100 مليون صحة" يستهدف تعليم مبادئ لغة الإشارة، للتعامل مع المرضى المكتشف إصابتهم بـ"فيروس سى" والأمراض غير المعدية من ذوى الاحتياجات الخاصة (ضعاف السمع والنطق).

 
 
 

 


فيديو كول

الاطباء

الاحتياجات الخاصة

ضعاف السمع

100 مليون صحة

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