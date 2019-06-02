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100ألف مواطن كونغولى يشاركون فى حفل تأبين والد رئيسهم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 02 يونيو 2019 11:25 ص
100ألف مواطن كونغولى يشاركون فى حفل تأبين والد رئيسهم.. اعرف التفاصيل حفل تأبين والد رئيس الكونغو
كتبت أسماء نصار

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أقامت دولة الكونغو مراسم تأبين زعيم المعارضة الكونغولى تشيسكيدى، ووالد رئيس الكونغو الحالى فى استاد العاصمة كينشاسا، حيث حضره حوالى 100000 مواطن من الشعب الكونغولى.
 
حضر مراسم الجنازة رؤساء جمهوريات الكونغو برازافيل  ورئيس جنوب افريقيا ورئيس دولة زامبيا ونائب رئيس كينيا السابق نيابة عن الرئيس الكيني ووزراء من دول السنغال وأوغندا وعدد من السفراء، حيث تم دعوة كل رئيس وفد وممثل لبلده لوضع إكليل من الزهور ونظرة الوداع على الفقيد.
 
الجدير بالذكر أن الفقيد توفى منذ عامين فى المنفى ببلجيكا، وتم حفظ جسده حتى عاد إلى أرض الوطن، وجرت مراسم التأبين والدفن.
 
 
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تشيسكيدى

والد رئيس الكونغو

زعيم المعارضة الكونغولى

جنازة والد رئيس الكونغو

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