100ألف مواطن كونغولى يشاركون فى حفل تأبين والد رئيسهم.. اعرف التفاصيل

أقامت دولة الكونغو مراسم تأبين زعيم المعارضة الكونغولى تشيسكيدى، ووالد رئيس الكونغو الحالى فى استاد العاصمة كينشاسا، حيث حضره حوالى 100000 مواطن من الشعب الكونغولى.

حضر مراسم الجنازة رؤساء جمهوريات الكونغو برازافيل ورئيس جنوب افريقيا ورئيس دولة زامبيا ونائب رئيس كينيا السابق نيابة عن الرئيس الكيني ووزراء من دول السنغال وأوغندا وعدد من السفراء، حيث تم دعوة كل رئيس وفد وممثل لبلده لوضع إكليل من الزهور ونظرة الوداع على الفقيد.