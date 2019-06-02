10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر مشروع محور برج العرب الجديد بالإسكندرية من أهم المشروعات التنموية لحل أزمة المرور بمحافظة الإسكندرية ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع.

1- المشروع بتكلفة 700 مليون جنيه.

2- يحقق الربط بين طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير و خدمة حركة المرور المتجهة إلى المطار والاستاد و المنطقة الصناعية الجديدة.

3- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب.

4- يمتد الجزء الأول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم ويمتد الجزء الثانى من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم.

5- أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين بواقع 2 حارة مرورية وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الأول والثانى.

6- يشتمل على عدد 2 كوبرى مشاه الأول أمام استاد برج العرب والثانى أمام أحد الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق .

7- تم مراعاة شروط السلامة والأمان ، حيث تم توفير لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحواجز الخرسانية.

8- الطريق يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية.

9- يحقق سيولة مرورية كبرى.

10- يعد من أكبر مشروعات المحافظة.