وزير الدفاع: تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات التى سطرها نسور مصر

كتب زكى القاضى

أكد الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، ان تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات والتضحيات التى سطرها نسور مصر دفاعا عن سمائها مؤكدا أن التفوق الهائل الذى تشهده القوات المسلحة المصرية من الناحية الفنية والقتالية والإدارية لم يكن ليتحقق لولا جهود أبنائها المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسئولياتهم الكبرى فى الحفاظ على أمن مصر القومى آخذين بعين الإعتبار جهود القوات المسلحة الرامية لبناء الوطن وإستمرار خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من مقاتلى القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول الإفطار.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى القوات الجوية ولأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية تقديراً لما يبذلونه من جهد وعمل لرفعة شأن القوات المسلحة كما هنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال القوات الجوية تقديراً لأدائهم بمهامهم بتفان وإخلاص.