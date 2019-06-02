نقاط توضح موقف قاتلة والدتها وقطتها بالزيتون حال ثبوت مرضها النفسى

كتب أحمد الجعفرى

أثارت قضية قتل فتاة لوالدتها المسنة بمنطقة الزيتون، وذبحها قطة صغيرة ووضعها على جثة والدتها، الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أشار شقيق المتهمة (نجل القتيلة)، إلى أن شقيقته تعانى من مرض نفسى، وأنه تم إيداعها أحد المصحات النفسية لمدة 6 أشهر لعلاجها.

ويوضح ممدوح عبد الجواد المحامى والخبير القانونى لـ"اليوم السابع" فى 7 نقاط موقف المتهمة القانونى فى حالة ثبوت معاناتها من مرض نفسى.

يتم عرض المتهم على الطب النفسى تحت إشراف لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، يوضع المتهم تحت الملاحظة فترة من الزمن للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسي.المتهم الذى يثبت أنه يعانى من مرض نفسى أو عقلى مزمن، لا تقع عليه مسئولية جنائية، شرط أن يكون المتهم مدركا وواعيا لما يفعله أثناء ارتكابه الجريمة، فى حالة ثبوت أن المتهم يعانى من مرض نفسى يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية للعلاج، لا تطبق على المتهم الذى يثبت معاناته نفسيًا عقوبة عقب انتهاء فترة علاجه، من الممكن تطبيق العقوبة على المريض النفسى إذا ثبت أنه كان فى قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.