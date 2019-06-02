مقتل شقيقين على يد عمهما بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة بأسيوط

لقى شقيقين مصرعهما بسبب مشاجرة وقعت بينهما وبين عمهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حربي رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية ووقوع ضحايا بقرية دوينة التابعة لدائرة المركز، وبانتقال الإسعاف، وقوة من وحدة المباحث تبين وقوع مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ومصرع كلا من " محمد . س . م " 29 سنة مبيض محارة ،و " علي . س . م " مبيض محارة " على يد عمهما " عزت . م . ن " مبيض محارة وفر هاربا، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى الإيمان العام وتحرر محضر بالواقعة، وجار ضبط المتهم الهارب واستكمال الإجراءات القانونية.