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"معلش مش متعودين".. حالات إغماء بين المواطنين فى لندن بسبب الطقس الحار - صور

الأحد، 02 يونيو 2019 01:19 ص
"معلش مش متعودين".. حالات إغماء بين المواطنين فى لندن بسبب الطقس الحار - صور حالات إغماء بين المواطنين فى لندن بسبب الطقس الحار
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى العاصمة البريطانية لندن، بشكل كبير فى وجود حالات من الإغماء بين المواطنين، كما دفع عشرات المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع والحدائق.

يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعا حاد لدرجات الحرارة ترواح 25 و 29 درجة مئوية هذا العام ،مقارنة بالأعوام السابقة ،ويقول خبراء الأرصاد إن سبب موجة الحرهو هبوب رياح حارة من أفريقيا، وستكون هذه الرياح الأفريقية أكبر عامل فى تغير الطقس ،وأوضحوا أن سبب هبوب الرياح الأفريقية هو تكون منطقة ضغط جوى مرتفع جنوبى بريطانيا.

 

إغماء أحد المواطنين بسبب ارتفاع الحرارة
إغماء أحد المواطنين بسبب ارتفاع الحرارة

 

إغماء المواطنين
إغماء المواطنين
أحد المواطنين يعانى من الطقس الحار
أحد المواطنين يعانى من الطقس الحار

 

إقبال على الحدائق والمتنزهات
إقبال على الحدائق والمتنزهات

 

المواطنون فى الحدائق
المواطنون فى الحدائق

 

خمول بين المواطنين بسبب الحرارة
خمول بين المواطنين بسبب الحرارة

 

مواطنون يحضرون الثلج بسبب الطقس الحار
مواطنون يحضرون الثلج بسبب الطقس الحار

 

مواطنون يعانون من الطقس الحار فى بريطانيا
مواطنون يعانون من الطقس الحار فى بريطانيا

 


بريطانيا

لندن

طقس حار

ارتفاع الحرارة

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