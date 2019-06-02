مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فى نص البرقية: " يُسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "وإذ ننتهز هذه المناسبة يا سيادة الرئيس، نذكر بكل فخر جهودكم المخلصة وعطاءكم المتواصل لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر المحروسة، داعين المولى عز وجل أن يشملكم برعايته كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام".