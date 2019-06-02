مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث بـ"صحرواى أسوان"

أسوان – عبد الله صلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بمدخل مدينة إدفو.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفيين إلى المشرحة تحت إشراف النيابة العامة، وتبين مصرع كلاً من: مصطفى صلاح صالح 42 سنة، وأحمد إسماعيل محمد 27 سنة، وعبد المحسن عثمان خير 37 سنة.

بينما أصيب كلاً من: أيمن حسن سعد 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر وكدمات، وحسام حسن سعد 30 سنة، مصاب بجروح بفروة الرأس، وبخيت عدلى أقليدوش 40 سنة، مصاب بجروح بفروة الرأس، وعبد الناصر وهب الله أحمد 44 سنة، مصاب بجروح بالوجه وكدمات بالصدر، وزينب رمضان عبد الله 21 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد أحمد 24 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات بالجسم، ومحمد إبراهيم 38 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وعبد الحكم عبد الله محمد 22 سنة، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر والأيمن.