سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث بـ"صحرواى أسوان"

الأحد، 02 يونيو 2019 04:11 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث بـ"صحرواى أسوان" إسعاف - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بمدخل مدينة إدفو.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفيين إلى المشرحة تحت إشراف النيابة العامة، وتبين مصرع كلاً من: مصطفى صلاح صالح 42 سنة، وأحمد إسماعيل محمد 27 سنة، وعبد المحسن عثمان خير 37 سنة.

بينما أصيب كلاً من: أيمن حسن سعد 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر وكدمات، وحسام حسن سعد 30 سنة، مصاب بجروح بفروة الرأس، وبخيت عدلى أقليدوش 40 سنة، مصاب بجروح بفروة الرأس، وعبد الناصر وهب الله أحمد 44 سنة، مصاب بجروح بالوجه وكدمات بالصدر، وزينب رمضان عبد الله 21 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد أحمد 24 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات بالجسم، ومحمد إبراهيم 38 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وعبد الحكم عبد الله محمد 22 سنة، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر والأيمن.

 

 


مصرع

الطريق الصحراوى

ادفو

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة