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مصرع شخص وإصابة عشرة فى حادث تصادم بالدقهلية

الأحد، 02 يونيو 2019 06:45 م
مصرع شخص وإصابة عشرة فى حادث تصادم بالدقهلية حادث تصادم -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي شخص مصرعه وإصيب عشرة آخرين فى حادث تصادم على طريق السنبلاوين تمي الامديد، فى تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى.
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على طريق السنبلاوين تمي الامديد نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة عشرة أشخاص ووفاة ابراهيم عثمان سلطان 60 سنة من قرية ابو داود السباخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي ابو الصير، ونقل المتوفي إلى المرحة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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