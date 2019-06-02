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مساعى محافظ دمياط تنجح فى مشاركة فريق EXPENDABLES بالمسابقة العالمية للروبوت بدعم المجتمع المدني

الأحد، 02 يونيو 2019 07:40 م
مساعى محافظ دمياط تنجح فى مشاركة فريق EXPENDABLES بالمسابقة العالمية للروبوت بدعم المجتمع المدني الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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نجحت مساعى  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى توفير التأشيرات وكافة التسهيلات الخاصة بمشاركة فريق فى المسابقة العالمية للروبوت FIRST LEGO LEAGUE OPEN INTERNATIONAl  والمقرر عقدها فى الفترة من 14 الى 16 يونيو بلبنان.
 
 
وتوجهت المحافظ بالشكر للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على دعمه الكبير لهذا الفريق وتقديمه كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في تلك المسابقة
 
وفى سياق متصل استقبلت محافظ دمياط، اليوم الاحد، أعضاء الفريق الذى يضم 10 من أبناء المحافظة فى الفئة العمرية من 9 الى 16 سنة وعدد 2 مدربين واستمعت الى شرح تفصيلى عن تصميم وبرمجة الروبوت مشروع المسابقة والمخصص لمواجهة المشاكل التى يتعرض لها رواد الفضاء.
 
كما توجه أعضاء الفريق بالشكر الى محافظ دمياط و رئيس هيئة الميناء على دعمهم الكبير للفريق و مساعيهم المخلصة للمشاركة في تلك المسابقة.
 
وصرحت الدكتورة منال عوض ان المحافظة تولى اهتماما خاصا بأبنائها والعمل دائما على بناء وتنمية قدرات البدنية والعقلية وتشجيع البحث العلمي فضلا عن توفير كافة الإمكانات وسبل الدعم الممكنة لهم.
 

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