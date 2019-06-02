سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية

الأحد، 02 يونيو 2019 08:43 ص
مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية سفن أمريكية - صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال يحيى رحيم صفوي أحد كبار مساعدى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأحد، إن السفن الأمريكية فى الخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية، موضحا أن أول رصاصة ستطلق فى الخليج سترفع أسعار النفط حتى 100 دولار.

 

وأكد حسب وكالة أنباء فارس، أن سعر 100 دولار لبرميل النفط لا يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة وأوروبا وأصدقاؤهما فى اليابان وكوريا الجنوبية. مضيفا أن إيران يمكنها استهداف القواعد الأمريكية فى الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم.

 

وأوضح أن إيران تتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج.

 

وأضاف أن ترامب يدرك أنه سيخرج خاسرا من أى حرب يشنها على إيران وستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا، و" ونحن مستعدون للحرب مع أمريكا وقواتنا هى الأقوى عسكريا فى المنطقة"، "ولم نكشف عن جميع قدراتنا واستراتيجياتنا العسكرية وسنوجه ضربات مفاجئة للعدو فى حال أى عدوان".

 


ايران

سفن

امريكا

الخليج

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية

مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية

كم من الوقت يمكن أن يعيش فيروس نقص المناعة على الأسطح وفى الهواء

كم من الوقت يمكن أن يعيش فيروس نقص المناعة على الأسطح وفى الهواء

القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتعتدى على المعتكفين فى ذكرى احتلال القدس

القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتعتدى على المعتكفين فى ذكرى احتلال القدس

محمد صلاح ضد تشيلسي.. ماذا قدم الفرعون قبل موقعة السوبر الأوروبي؟

محمد صلاح ضد تشيلسي.. ماذا قدم الفرعون قبل موقعة السوبر الأوروبي؟

الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

صحتك فى وصفة.. خل التفاح وفلفل الكايين لعلاج آلام الركبة والمفاصل

صحتك فى وصفة.. خل التفاح وفلفل الكايين لعلاج آلام الركبة والمفاصل

خالد جلال يجتمع بكهربا لتلقينه تعليمات خاصة قبل مواجهة الحدود

خالد جلال يجتمع بكهربا لتلقينه تعليمات خاصة قبل مواجهة الحدود

طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عيد الفطر يرفع نسبة الإشغال بدهب لـ70%.. وتنشيط السياحة تروج لقضاء العيد بها

عيد الفطر يرفع نسبة الإشغال بدهب لـ70%.. وتنشيط السياحة تروج لقضاء العيد بها

هتوفر فى الكهرباء وتنقص وزنك.. 6 فوائد للاستحمام بالماء البارد

هتوفر فى الكهرباء وتنقص وزنك.. 6 فوائد للاستحمام بالماء البارد

صور.. تعرف على أقدم حيوان يعيش على كوكب الأرض

صور.. تعرف على أقدم حيوان يعيش على كوكب الأرض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة