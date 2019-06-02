سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80,65%

الأحد، 02 يونيو 2019 02:19 م
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80,65% محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك بحضور محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد خضر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.
 
 
أشار محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51975 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 51319 طالبا وطالبة، ونجح منهم 41374 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 80,65%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 80%، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع 86%، والنور للمكفوفين 80%.
 
 
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية احتلت المركز الأول بين الإدارات التعليمية من حيث عدد الناجحين، تلتها إدارة شرق التعليمية، ثم إدارة إطسا التعليمية، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 41 طالبا وطالبة من بينهم 27 من المدارس الحكومية و14 من المدارس الخاصة. 
 
 

محافظه الفيوم

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتيجة الشهادة الاعدادية فى الفيوم

إعدادية الفيوم 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.4%

الأحد، 02 يونيو 2019 01:59 م

غدا.. بدء التقديم لتظلمات الشهادة الاعدادية بالغربية

الأحد، 02 يونيو 2019 11:25 ص

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

السبت، 01 يونيو 2019 11:28 م

صور.. محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

السبت، 01 يونيو 2019 09:59 م

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

السبت، 01 يونيو 2019 04:09 م

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

السبت، 01 يونيو 2019 03:37 م

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

السبت، 01 يونيو 2019 03:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة