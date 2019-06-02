محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80,65%

الفيوم - رباب الجالي

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك بحضور محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد خضر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

أشار محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51975 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 51319 طالبا وطالبة، ونجح منهم 41374 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 80,65%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 80%، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع 86%، والنور للمكفوفين 80%.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية احتلت المركز الأول بين الإدارات التعليمية من حيث عدد الناجحين، تلتها إدارة شرق التعليمية، ثم إدارة إطسا التعليمية، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 41 طالبا وطالبة من بينهم 27 من المدارس الحكومية و14 من المدارس الخاصة.