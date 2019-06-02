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محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69.89%

الأحد، 02 يونيو 2019 02:15 م
محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69.89% محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
البحيرة- ناصر جودة

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اعتمد منذ قليل، للواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.89%.

 

من جانبه، أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة، حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559  طالبا وطالبة

 

وأضاف سعد، أن إدارة بندر دمنهور جاءت فى المركز الأول بنسبة نجاح 86.87 %، ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة فى المركز الثالث بنسبة 64.48%، وإدارة الدلنجات فى المركز الرابع بنسبة 64.81 %، وجاءت إدارة ايتاى البارود فى المركز الخامس بنسبة 81.29 %.

 

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أن الطالبة "هاجر إبراهيم عبد الله سليمان" على المركز الأول بإدارة إيتاى البارود التعليمية، "مدرسة جنبواي" عين غرب بنسبة 99.82 %، والطالبة "أسماء أيمن محمد العريان" بإدارة بندر دمنهور مدرسة لغات البحيرة على الترتيب الثاني بنسبة 99.64%.

 


محافظ البحيره

الشهاده الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتيجه الاعداديه

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