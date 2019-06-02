محافظ الإسماعيلية يقرر ترميم منزل مواطن وصرف إعانة مالية عاجلة لأسرته

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية، لإحدى شركات المقاولات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترميم منزل المواطن "هاني محمود أحمد عبد الرحيم" الكائن بعزبة على عيد التابعة للوحدة المحلية لقرية نفيشة مركز الإسماعيلية، والذى تعرض لإنهيار وسقوط سقف المنزل المكون من البوص والخشب على الأسرة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتعرض عدد من أفراد الأسرة لبعض الإصابات.

وأكد المحافظ خلال بيان له اليوم، على شركة المقاولات بضرورة رفع كفاءة المنزل بالكامل على نفقة المحافظة، كما أمر بسرعة صرف مكافأة مالية عاجلة للأسرة، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم جميعا، وذلك فور إستغاثة المواطن بالمحافظ.