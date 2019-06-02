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محافظ الأقصر يبحث تنفيذ تعويضات منطقة نجع أبو عصبة مع هيئة المساحة

الأحد، 02 يونيو 2019 04:34 م
محافظ الأقصر يبحث تنفيذ تعويضات منطقة نجع أبو عصبة مع هيئة المساحة محافظ الاقصر - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة المصرية للمساحة المهندس على عبدالمجيد منوفي، وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي، ومسئولي الرقابة الإدارية، ومجلس مدينة الأقصر، والمشروعات، والمساحة بالمحافظة، لمناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات التعويضات الخاصة بمشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف طريق الكباش بمنطقة نجع أبوعصبة.

وعقب الإجتماع تم الإنتهاء إلى التالي:-

1ـ يوجد عدد 61 منزل من ضمن مباني المنازل التي تم حصرهم في المشروع رقم 455 خدمات، وأنه على من يرغب في الحصول على تعويض منهم يتقدم فورا إلى مديرية المساحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف المبالغ المستحقة.

2ـ بالنسبة لباقي المنازل وعددها 31 عقار والتي تم عليها بعض الاعتراضات بإدعاء الملكية للعقار، فأنه سيتم بحثها خلال المدة القانونية وسيتم إعلام المواطنين بنتيجة فحص اعتراضاتهم.

3ـ بشأن أجزاء العقارات غير المشمولة بقرار نزع الملكية بالمشروع رقم 455 خدمات، والتي تمت إزالتها فإنه على السادة الملاك لتلك العقارات التقدم بطلب للمحافظة، حتى يمكنها إحالة الطلب للمساحة بالموافقة على اتخاذ إجراءات الصرف طبقا للقواعد المعمول بها من اللجنة المشكلة من المحافظة حتى يتم التعويض عن كامل العقار.

4ـ كما سيتم صرف نسبة 20% زيادة عن المقرر صرفه طبقا للتقديرات الواردة بكشوف الحصر بمديرية المساحة.

5ـ تهيب المحافظة بكل من الشاغلين والمالكين بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة ومديرية المساحة لصرف المبالغ المستحقة.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

طريق الكباش الفرعوني

منطقة نجع ابوعصبة

اخبار المحافظات

تعويضات اهالي ابوعصبة

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