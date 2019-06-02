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كاتبة فرنسية تصدر كاتبا يرصد حياة حارس ماكرون المثير للجدل وسبب علاقتهما

الأحد، 02 يونيو 2019 06:17 م
كاتبة فرنسية تصدر كاتبا يرصد حياة حارس ماكرون المثير للجدل وسبب علاقتهما ماكرون وحارسه
كتب: أحمد علوى

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انتهت الكاتبة الفرنسية صوفى كوانيار، من كتابة كتابها الجديد عن حارس ماكرون المثير للجدل أليكسندر بينالا، والذى من المقرر أن يتم إصداره يوم 5 يونيو الجارى عن تجربة بينالا فى قصر الإليزية، حسب ما جاء فى صحيفة " لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية الصادرة يوم الثانى من الشهر ذاته.

وعن الكتاب فسوف يحمل عنوان "متسلل إلى قلب السلطة"، ويحتوى الكتاب الذى يصدر عن دار" لوبسرفاتوار" على 25 فصلا تتطرق الكاتبة فى أحدها إلى الجدل الذى أطلق ولم ينته بعد حول طبيعة العلاقة بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحارسه السابق.

وتصف الكاتبة فى كتابها الجديد أنه من الأرجح لتفسير العلاقة الخاصة التى كان الرئيس ماكرون يقيمها مع حارسه السابق هى شعور الرئيس بالوِحدة فى منصبه الاعلى فى السلطة التنفيذية وحاجته إلى شخص يتحدث إليه فى كل وقت، وقد وجد ماكرون فى شخص ألكسندر بينالا ضالته فأصبح هذا الأخير يلعب دور "مهرج الملك".

 


فرنسا

اليكسندر بينالا

اخبار العالم

كاتبة فرنسية

حارس ماكرون

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