فيديو.. قوات الاحتلال تطلق القنابل المسيلة للدموع على المعتكفين بالأقصى

كتب- هاشم الفخرانى

ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قنابل الغاز المسيلة للدموع على المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك، بهدف إخراجهم من المسجد.

הפרות הסדר בהר הבית: מקורות פלסטיניים פרסמו סרטון בו רואים ירי רימוני עשן מצד כוחות משטרה ישראליים@HaimOmri pic.twitter.com/xnKDC9afFg — כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2019

وقال شهود العيان، إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية للمسجد الأقصى، لحماية عصابات المستوطنين خلال استباحتها للمسجد الأقصى، علما أن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا المسجد حتى الآن يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا جليك، فى حين يواصل المصلون تصديهم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

يشار إلى أن ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم كانت دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة فى اقتحامات اليوم تزامنا مع احتفالاتهم فيما يسمونه "يوم القدس" أو "توحيد القدس"، والتى تتضمن مسيرات استفزازية بأعلام الاحتلال فى محيط البلدة القديمة ومحيط أبواب المسجد الأقصى، فضلا عن الدعوة إلى اقتحامات واسعة للأقصى تصل إلى ألف مستوطن كحد متوسط، حسب بيان للمنظمات اليهودية الإرهابية.