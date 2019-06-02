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فيديو.. قوات الاحتلال تطلق القنابل المسيلة للدموع على المعتكفين بالأقصى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:11 م
فيديو.. قوات الاحتلال تطلق القنابل المسيلة للدموع على المعتكفين بالأقصى قوات الاحتلال الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قنابل الغاز المسيلة للدموع على المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك، بهدف إخراجهم من المسجد.

 

وقال شهود العيان، إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية للمسجد الأقصى، لحماية عصابات المستوطنين خلال استباحتها للمسجد الأقصى، علما أن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا المسجد حتى الآن يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا جليك، فى حين يواصل المصلون تصديهم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

يشار إلى أن ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم كانت دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة فى اقتحامات اليوم تزامنا مع احتفالاتهم فيما يسمونه "يوم القدس" أو "توحيد القدس"، والتى تتضمن مسيرات استفزازية بأعلام الاحتلال فى محيط البلدة القديمة ومحيط أبواب المسجد الأقصى، فضلا عن الدعوة إلى اقتحامات واسعة للأقصى تصل إلى ألف مستوطن كحد متوسط، حسب بيان للمنظمات اليهودية الإرهابية.


اسرائيل

فلسطين

القدس المحتلة

المسجد الاقصى

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